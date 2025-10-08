Inžinier strojového učenia odmeňovanie in Serbia v Yandex sa pohybuje od $47.8K za year pre G15 do $142K za year pre G18. Mediánový yearný kompenzačný balík in Serbia dosahuje $80.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
$ --
$ --
$ --
$ --
G15
$47.8K
$47.8K
$0
$0
G16
$79.7K
$67.3K
$273
$12K
G17
$90.1K
$78.4K
$0
$11.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.