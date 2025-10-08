Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Russia v Yandex sa pohybuje od RUB 2.62M za year pre G14 do RUB 19.09M za year pre G19. Mediánový yearný kompenzačný balík in Russia dosahuje RUB 4.26M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 2.62M
RUB 2.46M
RUB 160K
RUB 0
G15
RUB 2.53M
RUB 2.44M
RUB 0
RUB 83.3K
G16
RUB 3.7M
RUB 3.34M
RUB 145K
RUB 218K
G17
RUB 5.71M
RUB 4.17M
RUB 926K
RUB 609K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.