Yandex
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Dátový inžinier

  • Russia

Yandex Dátový inžinier Platy v Russia

Dátový inžinier odmeňovanie in Russia v Yandex sa pohybuje od RUB 2.94M za year pre G15 do RUB 5.16M za year pre G17. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
(Začiatočnícka úroveň)
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
G15
RUB 2.94M
RUB 2.54M
RUB 35K
RUB 361K
G16
RUB 3.72M
RUB 3.32M
RUB 0
RUB 406K
G17
RUB 5.16M
RUB 4.86M
RUB 0
RUB 302K
Zobraziť 4 Viac úrovní
RUB 13.46M

Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový inžinier v Yandex in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 5,629,119. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yandex pre pozíciu Dátový inžinier in Russia je RUB 3,069,606.

Ďalšie zdroje