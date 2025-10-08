Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Minsk v Yandex sa pohybuje od BYN 43.4K za year pre G14 do BYN 209K za year pre G17. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Minsk dosahuje BYN 94K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
BYN 43.4K
BYN 42.1K
BYN 16.7
BYN 1.3K
G15
BYN 103K
BYN 95.7K
BYN 684.1
BYN 6.2K
G16
BYN 151K
BYN 129K
BYN 173.5
BYN 21.7K
G17
BYN 209K
BYN 169K
BYN 0
BYN 40.7K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.