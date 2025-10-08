Analytický inžinier odmeňovanie in Moscow Metro Area v Yandex sa pohybuje od RUB 1.86M za year pre G14 do RUB 4.58M za year pre G16. Mediánový yearný kompenzačný balík in Moscow Metro Area dosahuje RUB 2.58M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yandex. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
G14
RUB 1.86M
RUB 1.86M
RUB 0
RUB 0
G15
RUB 2.65M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 0
G16
RUB 4.58M
RUB 4.24M
RUB 0
RUB 331K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Yandex podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.