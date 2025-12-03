Adresár spoločností
Yalo
Yalo Manažér produktového dizajnu Platy

Priemerné Manažér produktového dizajnu celkové odmeňovanie in Colombia v Yalo sa pohybuje od COP 211.13M do COP 295.07M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yalo. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$57.6K - $69.8K
Colombia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yalo?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér produktového dizajnu v Yalo in Colombia predstavuje ročnú celkovú odmenu COP 295,067,845. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yalo pre pozíciu Manažér produktového dizajnu in Colombia je COP 211,126,131.

Ďalšie zdroje

