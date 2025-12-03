Adresár spoločností
Yalantis
Yalantis Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Poland v Yalantis sa pohybuje od PLN 110K do PLN 154K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yalantis. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$32.4K - $39.2K
Poland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$29.9K$32.4K$39.2K$41.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yalantis?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Yalantis in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 154,303. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yalantis pre pozíciu Predaj in Poland je PLN 110,407.

