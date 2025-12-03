Adresár spoločností
Yalantis
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Ukraine v Yalantis sa pohybuje od UAH 984K do UAH 1.43M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yalantis. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$27K - $30.7K
Ukraine
Bežný rozsah
Možný rozsah
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yalantis?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Yalantis in Ukraine predstavuje ročnú celkovú odmenu UAH 1,434,194. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yalantis pre pozíciu Ľudské zdroje in Ukraine je UAH 984,489.

Ďalšie zdroje

