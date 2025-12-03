Adresár spoločností
Yadro
Yadro Architekt riešení Platy

Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in Russia v Yadro sa pohybuje od RUB 7.95M do RUB 11.29M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yadro. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

$116K - $137K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$102K$116K$137K$145K
Aké sú kariérne úrovne v Yadro?

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Yadro in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 11,285,277. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yadro pre pozíciu Architekt riešení in Russia je RUB 7,948,760.

