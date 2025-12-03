Adresár spoločností
Yadro
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Yadro Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Russia v Yadro dosahuje RUB 3.33M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yadro. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Mediánový balík
company icon
Yadro
Backend Software Engineer
Saint Petersburg, SP, Russia
Celkom za rok
$42.6K
Úroveň
Senior
Základný plat
$42.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Yadro?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Yadro in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 5,285,493. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yadro pre pozíciu Softvérový inžinier in Russia je RUB 3,331,825.

