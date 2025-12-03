Adresár spoločností
Yadro
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Recruiter

  • Všetky platy Recruiter

Yadro Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Russia v Yadro sa pohybuje od RUB 2.63M do RUB 3.68M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yadro. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$36.5K - $44.2K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$33.7K$36.5K$44.2K$47.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Yadro?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Yadro in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 3,680,018. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yadro pre pozíciu Recruiter in Russia je RUB 2,633,117.

Ďalšie zdroje

