Yadro
Yadro Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Russia v Yadro sa pohybuje od RUB 736K do RUB 1.07M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Yadro. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$10.8K - $12.3K
Russia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v Yadro in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 1,071,635. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Yadro pre pozíciu Projektový manažér in Russia je RUB 735,614.

