Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v XYZ Robotics sa pohybuje od $146K do $212K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XYZ Robotics. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$167K - $191K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$146K$167K$191K$212K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti XYZ Robotics podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v XYZ Robotics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $212,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XYZ Robotics pre pozíciu Architekt riešení in United States je $145,800.

