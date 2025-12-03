Adresár spoločností
XYZ Robotics
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v XYZ Robotics dosahuje $103K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XYZ Robotics. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Mediánový balík
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Celkom za rok
$103K
Úroveň
L3
Základný plat
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v XYZ Robotics?
Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti XYZ Robotics podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v XYZ Robotics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $132,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XYZ Robotics pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $102,500.

Ďalšie zdroje

