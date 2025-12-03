Adresár spoločností
XYZ Robotics
XYZ Robotics Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v XYZ Robotics sa pohybuje od $82K do $117K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XYZ Robotics. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$94K - $110K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$82K$94K$110K$117K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti XYZ Robotics podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v XYZ Robotics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $117,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XYZ Robotics pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $82,000.

