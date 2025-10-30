Adresár spoločností
XPO Logistics
XPO Logistics Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v XPO Logistics dosahuje $142K za year.

Mediánový balík
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Celkom za rok
$142K
Úroveň
L4
Základný plat
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v XPO Logistics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v XPO Logistics in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $163,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XPO Logistics pre pozíciu Dátový vedec in United States je $142,000.

