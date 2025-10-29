Adresár spoločností
Priemerné Architekt riešení celkové odmeňovanie in United States v Xperi sa pohybuje od $107K do $155K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xperi. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

$121K - $140K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$107K$121K$140K$155K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xperi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Xperi in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $154,700. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xperi pre pozíciu Architekt riešení in United States je $106,600.

