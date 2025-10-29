Adresár spoločností
Xperi
Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Xperi dosahuje ₹4.31M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xperi. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
Xperi
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹4.31M
Úroveň
L3
Základný plat
₹4.05M
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
12 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Xperi?
Najnovšie odoslané platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xperi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Xperi in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,126,445. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xperi pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹4,448,729.

Ďalšie zdroje