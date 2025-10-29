Priemerné Predajný inžinier celkové odmeňovanie in United States v Xperi sa pohybuje od $163K do $233K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xperi. Posledná aktualizácia: 10/29/2025
Priemerná celková odmena
Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Xperi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)