Priemerné Produktový manažér celkové odmeňovanie in Germany v Xperi sa pohybuje od €92.9K do €130K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xperi. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

€101K - €122K
Germany
Bežný rozsah
Možný rozsah
€92.9K€101K€122K€130K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xperi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Xperi in Germany predstavuje ročnú celkovú odmenu €129,796. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xperi pre pozíciu Produktový manažér in Germany je €92,872.

