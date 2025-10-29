Adresár spoločností
Xperi
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Xperi Dátový vedec Platy

Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

€62.2K - €73.3K
Ireland
Bežný rozsah
Možný rozsah
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xperi podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Xperi in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €80,918. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xperi pre pozíciu Dátový vedec in Ireland je €58,095.

