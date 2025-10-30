Adresár spoločností
XPENG Motors 小鹏汽车
Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Netherlands v XPENG Motors 小鹏汽车 sa pohybuje od €43.4K do €60.4K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XPENG Motors 小鹏汽车. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

€46.5K - €54.7K
Netherlands
Bežný rozsah
Možný rozsah
€43.4K€46.5K€54.7K€60.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands predstavuje ročnú celkovú odmenu €60,402. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XPENG Motors 小鹏汽车 pre pozíciu Predaj in Netherlands je €43,366.

