Adresár spoločností
XPENG Motors 小鹏汽车
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový dizajnér

  • Všetky platy Produktový dizajnér

XPENG Motors 小鹏汽车 Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in United States v XPENG Motors 小鹏汽车 sa pohybuje od $90.3K do $128K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XPENG Motors 小鹏汽车. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

$103K - $122K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$90.3K$103K$122K$128K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Produktový dizajnér príspevkovs v spoločnosti XPENG Motors 小鹏汽车 na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový dizajnér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v XPENG Motors 小鹏汽车 in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $128,256. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XPENG Motors 小鹏汽车 pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $90,337.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre XPENG Motors 小鹏汽车

Súvisiace spoločnosti

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje