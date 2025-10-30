Adresár spoločností
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Hardvérový inžinier Platy

Priemerné Hardvérový inžinier celkové odmeňovanie in China v XPENG Motors 小鹏汽车 sa pohybuje od CN¥245K do CN¥348K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XPENG Motors 小鹏汽车. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

CN¥279K - CN¥330K
China
Bežný rozsah
Možný rozsah
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v XPENG Motors 小鹏汽车 in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥348,473. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XPENG Motors 小鹏汽车 pre pozíciu Hardvérový inžinier in China je CN¥245,446.

