Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v XPENG Motors 小鹏汽车 sa pohybuje od $180K do $246K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XPENG Motors 小鹏汽车. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Priemerná celková odmena

$193K - $234K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$180K$193K$234K$246K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti XPENG Motors 小鹏汽车 podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v XPENG Motors 小鹏汽车 in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $246,311. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XPENG Motors 小鹏汽车 pre pozíciu Zákaznícky servis in United States je $180,487.

