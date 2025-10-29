Adresár spoločností
XP
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

XP Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v XP dosahuje R$112K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky XP. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkom za rok
R$112K
Úroveň
L3
Základný plat
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v XP?
Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v XP in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$340,295. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v XP pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$115,363.

