Xometry
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Xometry Produktový manažér Platy

Mediánový Produktový manažér kompenzačný balík in United States v Xometry dosahuje $195K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xometry. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Mediánový balík
company icon
Xometry
Product Manager
hidden
Celkom za rok
$195K
Úroveň
hidden
Základný plat
$165K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Xometry in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $306,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xometry pre pozíciu Produktový manažér in United States je $210,000.

