Xilinx
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Xilinx Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Xilinx sa pohybuje od $153K za year pre E3 do $362K za year pre E8. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $280K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xilinx. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
E3
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xilinx podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Xilinx in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $361,667. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xilinx pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $204,000.

