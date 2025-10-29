Adresár spoločností
Xilinx
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Predajný inžinier

  • Všetky platy Predajný inžinier

Xilinx Predajný inžinier Platy

Priemerné Predajný inžinier celkové odmeňovanie in United States v Xilinx sa pohybuje od $115K do $164K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xilinx. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

$132K - $154K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$115K$132K$154K$164K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Predajný inžinier príspevkovs v spoločnosti Xilinx na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Xilinx podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Predajný inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predajný inžinier v Xilinx in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $163,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xilinx pre pozíciu Predajný inžinier in United States je $114,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Xilinx

Súvisiace spoločnosti

  • Intel
  • Marvell
  • CDW
  • OmniVision Technologies
  • Lattice Semiconductor
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje