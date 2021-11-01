Adresár spoločností
Xiaomi
Xiaomi Platy

Platy Xiaomi sa pohybujú od $19,587 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $522,375 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici.

$160K

Softvérový inžinier
Median $43.6K
Účtovník
$49.8K
Manažér obchodných operácií
$124K

Obchodný rozvoj
$106K
Zákaznícky servis
$24.1K
Hardvérový inžinier
$56.5K
Marketing
$197K
Produktový manažér
$69.8K
Projektový manažér
$45.3K
Predaj
$51.3K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$19.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$522K
Architekt riešení
$236K
Manažér technických programov
$47.1K
بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Xiaomi، Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $522,375 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Xiaomi برابر $53,899 است.

