Xero
Xero Architekt riešení Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xero. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

A$165K - A$196K
Australia
Bežný rozsah
Možný rozsah
A$152KA$165KA$196KA$209K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Xero podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Xero in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$208,761. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xero pre pozíciu Architekt riešení in Australia je A$152,486.

