Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Singapore v Xero sa pohybuje od SGD 99.1K do SGD 135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xero. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Xero podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Xero in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 135,199. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xero pre pozíciu Predaj in Singapore je SGD 99,068.

