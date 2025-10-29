Adresár spoločností
Xero
  • Platy
  • Recruiter

  • Všetky platy Recruiter

Xero Recruiter Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Xero. Posledná aktualizácia: 10/29/2025

Priemerná celková odmena

A$110K - A$128K
Australia
Bežný rozsah
Možný rozsah
A$97.2KA$110KA$128KA$141K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Xero podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Xero in Australia predstavuje ročnú celkovú odmenu A$141,024. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xero pre pozíciu Recruiter in Australia je A$97,176.

