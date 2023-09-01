Xe.com Platy

Adresár spoločností
Platy Xe.com sa pohybujú od $54,170 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Business analytik na spodnej hranici až po $58,133 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Xe.com. Posledná aktualizácia: 11/29/2025

Softvérový inžinier
Median $58.1K
Business analytik
$54.2K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Xe.com predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $58,133. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Xe.com je $56,151.

