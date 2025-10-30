Adresár spoločností
X-Team
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

X-Team Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Brazil v X-Team dosahuje R$542K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky X-Team. Posledná aktualizácia: 10/30/2025

Mediánový balík
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
R$542K
Úroveň
Senior
Základný plat
R$529K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
9 Roky
Aké sú kariérne úrovne v X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$492K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$122K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v X-Team in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$621,563. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v X-Team pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$544,213.

Ďalšie zdroje