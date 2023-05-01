Adresár spoločností
Platy Wrk sa pohybujú od $69,589 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $109,065 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wrk. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Obchodný analytik
$69.6K
Produktový dizajnér
$101K
Predaj
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Softvérový inžinier
$73.3K
Manažér softvérového inžinierstva
$109K
Ďalšie zdroje