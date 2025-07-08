Adresár spoločností
Wrike
Wrike Platy

Platy Wrike sa pohybujú od $10,455 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Technický pisateľ na spodnej hranici až po $82,867 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wrike. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $82.9K
Dátový analytik
$64.6K
Technický pisateľ
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Wrike predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $82,867. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Wrike je $64,563.

Ďalšie zdroje