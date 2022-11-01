Adresár spoločností
Wrapbook
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Wrapbook Platy

Platy Wrapbook sa pohybujú od $106,788 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $234,600 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wrapbook. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $145K
Marketing
$178K
Produktový manažér
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Predaj
$107K
Manažér softvérového inžinierstva
$235K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Wrapbook podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Wrapbook predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $234,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Wrapbook je $145,348.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Wrapbook

Súvisiace spoločnosti

  • Stripe
  • SoFi
  • DoorDash
  • Tesla
  • Netflix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje