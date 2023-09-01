Adresár spoločností
Woundtech
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Woundtech Platy

Platy Woundtech sa pohybujú od $5,213 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $203,975 pre Obchodný rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Woundtech. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Obchodný rozvoj
$204K
Zákaznícky servis
$5.2K
Manažér programov
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Woundtech predstavuje Obchodný rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $203,975. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Woundtech je $189,050.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Woundtech

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • DoorDash
  • Spotify
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje