Technický spisovateľ odmeňovanie in United States v Workday dosahuje $118K za year pre P2. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $136K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$118K
$105K
$12.5K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)