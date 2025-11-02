Adresár spoločností
Workday
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Workday Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Workday sa pohybuje od $139K za year pre P1 do $579K za year pre P6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $265K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Software Engineer (SWE) I(Začiatočnícka úroveň)
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
SWE II
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
SWE III
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
Senior SWE
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Zahrnuté pozície

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Bezpečnostný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Produkčný softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Workday in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $578,599. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $255,000.

Ďalšie zdroje