Adresár spoločností
Workday
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Workday Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in United States v Workday sa pohybuje od $143K za year pre P1 do $501K za year pre P6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $266K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Associate Product Manager
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
Senior Associate Product Manager
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
Product Manager
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
Senior Product Manager
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Produktový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Workday in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $500,938. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Produktový manažér in United States je $250,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Workday

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje