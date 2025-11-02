Adresár spoločností
Workday
Workday Elektrotechnický inžinier Platy

Priemerné Elektrotechnický inžinier celkové odmeňovanie in United States v Workday sa pohybuje od $87.6K do $119K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

$93.7K - $113K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$87.6K$93.7K$113K$119K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Elektrotechnický inžinier v Workday in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $119,480. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Elektrotechnický inžinier in United States je $87,550.

