Priemerné Copywriter celkové odmeňovanie in United Kingdom v Workday sa pohybuje od £63.6K do £88.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Copywriter v Workday in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £88,569. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Copywriter in United Kingdom je £63,588.

