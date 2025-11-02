Adresár spoločností
Workday
Priemerné Riadiací inžinier celkové odmeňovanie in Ireland v Workday sa pohybuje od €121K do €173K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemerná celková odmena

€139K - €163K
Ireland
Bežný rozsah
Možný rozsah
€121K€139K€163K€173K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Riadiací inžinier v Workday in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €173,095. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Riadiací inžinier in Ireland je €121,314.

