Adresár spoločností
Workday
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Business analytik

  • Všetky platy Business analytik

Workday Business analytik Platy

Business analytik odmeňovanie in United States v Workday sa pohybuje od $147K za year pre P2 do $336K za year pre P5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Workday. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
P1
Business Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Business Analyst II
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
Business Analyst III
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
Senior Business Analyst
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Zobraziť 2 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Workday podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Business analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v Workday in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $336,431. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Workday pre pozíciu Business analytik in United States je $179,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Workday

Súvisiace spoločnosti

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje