Wittur Elevator Components
Wittur Elevator Components Platy

Mediánový plat Wittur Elevator Components je $65,398 pre Mechanický inžinier . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wittur Elevator Components. Posledná aktualizácia: 11/19/2025

Mechanický inžinier
$65.4K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Wittur Elevator Components predstavuje Mechanický inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $65,398. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Wittur Elevator Components je $65,398.

