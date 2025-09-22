Softvérový inžinier odmeňovanie in Brazil v WEX sa pohybuje od R$118K za year pre Software Engineer II do R$168K za year pre Software Engineer III. Mediánový yearný kompenzačný balík in Brazil dosahuje R$153K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky WEX. Posledná aktualizácia: 9/22/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
