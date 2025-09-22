Adresár spoločností
WEX
Softvérový inžinier odmeňovanie in Brazil v WEX sa pohybuje od R$118K za year pre Software Engineer II do R$168K za year pre Software Engineer III. Mediánový yearný kompenzačný balík in Brazil dosahuje R$153K.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v WEX?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v WEX in Brazil predstavuje ročnú celkovú odmenu R$198,930. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v WEX pre pozíciu Softvérový inžinier in Brazil je R$154,969.

