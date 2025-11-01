Adresár spoločností
Westlake Chemical
Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v Westlake Chemical dosahuje $177K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Westlake Chemical.

Aké sú kariérne úrovne v Westlake Chemical?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Westlake Chemical in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $185,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Westlake Chemical pre pozíciu Dátový vedec in United States je $177,000.

