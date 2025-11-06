Adresár spoločností
  • Platy
  • Architekt riešení

  • Všetky platy Architekt riešení

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Architekt riešení Platy v Pune Metropolitan Region

Mediánový Architekt riešení kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region v Western Union dosahuje ₹4.2M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Western Union. Posledná aktualizácia: 11/6/2025

Mediánový balík
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Celkom za rok
₹4.2M
Úroveň
Solution Architect
Základný plat
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
15 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Architekt riešení v Western Union in Pune Metropolitan Region predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,919,407. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Western Union pre pozíciu Architekt riešení in Pune Metropolitan Region je ₹4,442,591.

